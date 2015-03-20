في_الكلاسيكو – تصريح لا ينسى.. ماذا قال مورينيو وجوارديولا بعد مباراة الـ5!

"فزنا بثلاث نقاط فقط.. لكن بطريقة ستخلد في التاريخ".. حقك يا جوارديولا، لقد فزت على ريال مدريد مورينيو بخمسة أهداف نظيفة!

FilGoal.com يقدم أبرز تصريحات مثيرة للجدل في عالم الكلاسيكو، الذي يشهد صداما جديدا بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل.

هذه الحلقة عن مباراة الـ5-0.. التي ستظل خالدة في أذهان جمهور برشلونة، ليس فقط بسبب النتيجة، بل الأداء ووجود مورينيو.

مورينيو قبل المباراة قال: "برشلونة فاز بكل شيء، لكنه لم يفز بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، ربما يحقق ذلك بعد 30 أو 40 عاما".

وقال كريستيانو رونالدو: "سيفوز الأفضل، وريال مدريد هو الأفضل".

ثم جاءت الطامة..

شابي هرنانديز سجل الأول في الدقيقة 10، بيدرو رودريجز أحرز الثاني في الدقيقة 18.

الأمور وصلت إلى درجة أن مورينيو أشرك لاسانا ديارا كارتكاز ثالث حتى تتوقف النتيجة عند هذا الحد.

لكن ديفيد بيا تكفل بالثالث والرابع في الدقيقتين 55 و58، وجاء الناشيء جيرفين سواريز وأحرز الخامس!

بعد المباراة قال مورينيو: "هي في النهاية مجرد 3 نقاط".

ورد بيب جوارديولا "نعم فزنا بثلاث نقاط فقط، لكن بطريقة ستخلد في التاريخ".