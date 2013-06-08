أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خشبة: اعتزال بركات قراره الشخصي .. وغالي فيه ' كل الخير '

Google+ Print
خشبة: اعتزال بركات قراره الشخصي .. وغالي فيه ' كل الخير ' خشبة: اعتزال بركات قراره الشخصي .. وغالي فيه ' كل الخير '

أكد هادي خشبة عضو لجنة الكرة بالأهلي أن قرار اعتزال محمد بركات لاعب الفريق هو قراره الشخصي رغم تمسك إدارة النادي والجهاز الفني به.

وكان بركات قد أجل حسم تجديد تعاقده مع الأهلي مؤكدا تفكيره الجدي في اعتزال كرة القدم نهائيا عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج (كورة وبس) مع وائل شيتوس "من وجهة نظرنا بركات قادر على العطاء لمدة موسمين على الأقل".

وتابع "كإدارة وكجهاز فني متمسكين جدا باللاعب، ولكن قراره يجب أن يكون نابع من قناعاته الشخصية ولا يمكنني التأثير عليه".

وعن نية حسام غالي لاعب الوسط عدم تجديد تعاقده وخوض تجربة الاحتراف عقب نهاية الموسم قال خشبة "اللاعب لم يفاتحنا في شئ حتى الآن".

وأضاف "غالي قائد الأهلي لقد بذل الكثير من أجل هذا النادي وقدم مجهودات عظيمة وفيه كل الخير".

وأكمل "نسعى حاليا لإقناعه بالتجديد ولكننا أيضا لا يمكننا إجباره، وكل لاعب وشخص من حقه التفكير في مصلحته بطريقته الخاصة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع