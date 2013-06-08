خشبة: اعتزال بركات قراره الشخصي .. وغالي فيه ' كل الخير '

أكد هادي خشبة عضو لجنة الكرة بالأهلي أن قرار اعتزال محمد بركات لاعب الفريق هو قراره الشخصي رغم تمسك إدارة النادي والجهاز الفني به.

وكان بركات قد أجل حسم تجديد تعاقده مع الأهلي مؤكدا تفكيره الجدي في اعتزال كرة القدم نهائيا عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج (كورة وبس) مع وائل شيتوس "من وجهة نظرنا بركات قادر على العطاء لمدة موسمين على الأقل".

وتابع "كإدارة وكجهاز فني متمسكين جدا باللاعب، ولكن قراره يجب أن يكون نابع من قناعاته الشخصية ولا يمكنني التأثير عليه".

وعن نية حسام غالي لاعب الوسط عدم تجديد تعاقده وخوض تجربة الاحتراف عقب نهاية الموسم قال خشبة "اللاعب لم يفاتحنا في شئ حتى الآن".

وأضاف "غالي قائد الأهلي لقد بذل الكثير من أجل هذا النادي وقدم مجهودات عظيمة وفيه كل الخير".

وأكمل "نسعى حاليا لإقناعه بالتجديد ولكننا أيضا لا يمكننا إجباره، وكل لاعب وشخص من حقه التفكير في مصلحته بطريقته الخاصة".