عادل لبيب يكلف المحافظين بإجراء حصر شامل للمشروعات المتوقفة بالمحافظات

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بإجراء حصر شامل لأية مشروعات متوقفة بالمحافظة للانتهاء منها، وذلك للقضاء على أية عقبات تحول دون عدم استكماله، وشدد على ضرورة أن يتم العمل بدأب وجهد مستمر حتى تظهر المحافظات دائماً فى أبهى صورة أسوة بمدينة شرم الشيخ.

كما كلف لبيب المحافظين بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق وتوافر الطاقة وموافاة الوزارة بأى نقص فى السلع لتوفيرها بأقصى سرعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ولفت لبيب إلى ضرورة دعم الاهتمام بالمشروعات الخدمية والالتزام بالبرامج الزمنية للتنمية مع ضرورة الاهتمام بالأحياء والتجمعات الفقيرة.

وأكد اللواء عادل لبيب فى بيان له اليوم الجمعة، أن المحافظات بدأت فى الإعداد لتنظيم مؤتمرات اقتصادية إقليمية فى كل منها، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية بها، لافتاً إلى أنه يتم حالياً البناء على ما تحقق فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ من نجاحات واستثمار العوائد الاقتصادية والسياسية التى تحققت بما يسهم فى دعم التنمية الشاملة فى المحافظات.

- وزير الصحة: "مافيش تعثر مشروعات تانى"..وقافلة لعلاج مواطنى العشوائيات

>

- التوك شو: عادل لبيب: الانتهاء من تطوير 151 قرية بمختلف محافظات مصر.. مجلس الأعمال المصرى السعودى: السيسى أعاد للعرب وحدتهم وشعورهم بالفخر.. كريمة مختار: "كنت بخاف على نور الدمرداش من معاكسة البنات"

>