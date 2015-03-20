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عادل لبيب يكلف المحافظين بإجراء حصر شامل للمشروعات المتوقفة بالمحافظات

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عادل لبيب يكلف المحافظين بإجراء حصر شامل للمشروعات المتوقفة بالمحافظات عادل لبيب يكلف المحافظين بإجراء حصر شامل للمشروعات المتوقفة بالمحافظات
كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بإجراء حصر شامل لأية مشروعات متوقفة بالمحافظة للانتهاء منها، وذلك للقضاء على أية عقبات تحول دون عدم استكماله، وشدد على ضرورة أن يتم العمل بدأب وجهد مستمر حتى تظهر المحافظات دائماً فى أبهى صورة أسوة بمدينة شرم الشيخ.

كما كلف لبيب المحافظين بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق وتوافر الطاقة وموافاة الوزارة بأى نقص فى السلع لتوفيرها بأقصى سرعة بالتنسيق مع الجهات المختصة ولفت لبيب إلى ضرورة دعم الاهتمام بالمشروعات الخدمية والالتزام بالبرامج الزمنية للتنمية مع ضرورة الاهتمام بالأحياء والتجمعات الفقيرة.

وأكد اللواء عادل لبيب فى بيان له اليوم الجمعة، أن المحافظات بدأت فى الإعداد لتنظيم مؤتمرات اقتصادية إقليمية فى كل منها، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية بها، لافتاً إلى أنه يتم حالياً البناء على ما تحقق فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ من نجاحات واستثمار العوائد الاقتصادية والسياسية التى تحققت بما يسهم فى دعم التنمية الشاملة فى المحافظات.


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