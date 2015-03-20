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مزيج الموز والقرفة والعسل لتقوية الجسم وزيادة الرغبة الجنسية

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مزيج الموز والقرفة والعسل لتقوية الجسم وزيادة الرغبة الجنسية مزيج الموز والقرفة والعسل لتقوية الجسم وزيادة الرغبة الجنسية
يحتوى كل من العسل والموز والقرفة على فيتامينات وعناصر يحتاجها الجسم، ومزجها سويًا ينتج أفضل مزيج يصلح للاستخدام فى كثير من علاج الأعراض المرضية.

فوائد مزيج العسل والقرفة والموز


>الدكتورة راينا شريف أخصائية التغذية، تؤكد أن مزج العسل بالموز، وإضافة القرفة عليهم يصبح مزيجًا شافيًا رائعًا، وهو ما قد يحتاجه الإنسان لتغذية وتقوية الجسم وزيادة الطاقة.

العسل والقرفة والموز لزيادة الرغبة الجنسية


>وفوائد الموز والقرفة والعسل كثيرة، لعل أهمها على الإطلاق هى زيادتها لمعدل الرغبة الجنسية، وتحسين الحالة الإنجابية للرجل والمرأة، مع تنظيف الرحم بشكل جيد.

وهذا الخليط، حسبما تؤكد رانيا، مزيج هام لزيادة طاقة الجسم ونموه، وحمايته من مضاعفات سوء التغذية، والأنيميا، والهزال وضعف البنية العام، فى حين سعراته الحرارية تمد بالطاقة وتساعد على زيادة معدل الجهد البدنى تدريجيًا، مما يزيد من الأداء الجنسى، ويحسن من معدلاته.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول المزيج صباحًا أو مساءً فى الأسبوع 3 مرات على الأقل، مع الحرص على تناول أكواب من المياه خلال اليوم، مع هرس ثمر من الموز كاملة النضج "مستوية" وإضافة رشة قرفة ملء ملعقة كبيرة، مع زيادة العسل الأبيض ويؤكل نصف مهروس.

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