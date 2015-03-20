5 فوائد ذهبية للطماطم.. أهمها محاربة السرطان والحفاظ على العين

الطماطم أحد العناصر الأساسية لطبق السلاطة، وكذلك أيضًا إعداد الوجبات الرئيسة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والأملاح والبوتاسيوم والفيتامينات، مثل A،C المفيدة لصحة الجسم، كما تعتبر من العناصر الأساسية لطهى الوجبات الرئيسة.
>وأشار د. عوض، إلى أن الطماطم من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية، وتتميز الطماطم بأن لها استخدامات عديدة فى المطبخ، ذلك غير فوائدها الصحية لصحة الأشخاص؛ أهمها:
1)الطماطم مفيدة للجهاز الهضمى نظرًا لأنها تساهم فى تحسين عملية الهضم والوقاية من تعرضه للأمراض.
>وأضاف د. عوض، أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الطماطم بكميات كبيرة، نظرًا لأنها من الخضراوات الغنية بالأملاح، وذلك لتفادى ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم.
>- دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش"
الطماطم
>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والأملاح والبوتاسيوم والفيتامينات، مثل A،C المفيدة لصحة الجسم، كما تعتبر من العناصر الأساسية لطهى الوجبات الرئيسة.
فوائد الطماطم
>وأشار د. عوض، إلى أن الطماطم من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية، وتتميز الطماطم بأن لها استخدامات عديدة فى المطبخ، ذلك غير فوائدها الصحية لصحة الأشخاص؛ أهمها:
1)الطماطم مفيدة للجهاز الهضمى نظرًا لأنها تساهم فى تحسين عملية الهضم والوقاية من تعرضه للأمراض.
>2) تساهم الطماطم فى تقليل الإصابة بالسرطان، نظرًا لأنها تحتوى على كمية من مضادات الأكسدة.
>3) مفيدة لإنقاص الوزن نظرًا لأنها من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف الغذائية.
>4) تساهم الطماطم فى خفض نسبة الدهون بالدم خاصة الكولسترول ومفيدة لصحة القلب ووقايته من الإصابة بالأمراض.
>5) مفيدة لصحة العين نظرًا لاحتوائها على فيتامين A.
أضرار الإفراط فى الطماطم
>وأضاف د. عوض، أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الطماطم بكميات كبيرة، نظرًا لأنها من الخضراوات الغنية بالأملاح، وذلك لتفادى ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم.
موضوعات متعلقة:
>- دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش"