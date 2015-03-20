5 فوائد ذهبية للطماطم.. أهمها محاربة السرطان والحفاظ على العين

الطماطم

فوائد الطماطم

الطماطم أحد العناصر الأساسية لطبق السلاطة، وكذلك أيضًا إعداد الوجبات الرئيسة.>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والأملاح والبوتاسيوم والفيتامينات، مثل A،C المفيدة لصحة الجسم، كما تعتبر من العناصر الأساسية لطهى الوجبات الرئيسة.>وأشار د. عوض، إلى أن الطماطم من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية، وتتميز الطماطم بأن لها استخدامات عديدة فى المطبخ، ذلك غير فوائدها الصحية لصحة الأشخاص؛ أهمها:

1)الطماطم مفيدة للجهاز الهضمى نظرًا لأنها تساهم فى تحسين عملية الهضم والوقاية من تعرضه للأمراض.

>2) تساهم الطماطم فى تقليل الإصابة بالسرطان، نظرًا لأنها تحتوى على كمية من مضادات الأكسدة.

>3) مفيدة لإنقاص الوزن نظرًا لأنها من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف الغذائية.

>4) تساهم الطماطم فى خفض نسبة الدهون بالدم خاصة الكولسترول ومفيدة لصحة القلب ووقايته من الإصابة بالأمراض.

>5) مفيدة لصحة العين نظرًا لاحتوائها على فيتامين A.

أضرار الإفراط فى الطماطم

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>وأضاف د. عوض، أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الطماطم بكميات كبيرة، نظرًا لأنها من الخضراوات الغنية بالأملاح، وذلك لتفادى ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم.