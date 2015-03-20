دراسة أسترالية: 42%من النساء فوق الستين يعانين من الهبات الساخنة

الهبات الساخنة أحد أكثر أعراض سن اليأس شيوعًا فى النساء، لكن دراسة أسترالية جديدة تكشف أن النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 60 إلى 65 سنة يعانين أيضًا من الهبات الساخنة والتعرق الليلى، مما يعنى أن أعراض انقطاع الطمث تستمر لفترة طويلة جدًا، وتمر معظم الحالات دون علاج.

ووفقًا لموقع فوكس نيوز، فإن النساء تحت سن 60 سنة يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة لتخفيف أعراض سن اليأس، لكن التوصيات الطبية تحذر من تناول النساء فوق سن 60 سنة للهرمونات البديلة، لأنها ترفع خطر الإصابة بالسرطانات ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

الهبات الساخنة تحدث فى سن أعلى من 60 سنة

المزيد من الدراسات لعلاج الهبات الساخنة

>قاد الدراسة باحثون من جامعة موناش فى ملبورن بأستراليا، وشملت 2020 من النساء الأستراليات تتراوح أعمارهم بين 40 و65 سنة، وكشفت أن 42% من النساء بين سن 60 و65 سنة لديهم مشاكل مع الهبات الساخنة والتعرق الليلى، و74% من النساء تحت سن 55% تعانى من الهبات الساخنة، وذكرت الدراسة أن 50% من النساء تعانين من هذه المشاكل لمدد تصل ما بين 7 إلى 10 سنوات كاملة.>كما أظهرت الدراسة، أن التدخين وزيادة الوزن تزيد من الأعراض، كما أن التعليم الجامعى يرتبط بانخفاض الأعراض، كما يوصى الباحثون فى الدراسة بضرورة زيادة الأبحاث لإيجاد طريقة جديدة للعلاج ومساعدة هذه النوعية من المرضى، خاصة أنه لا يمكن إعطائهن العلاج بالهرمونات البديلة.

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