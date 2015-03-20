العقاقير المضادة للذهان ترفع خطر الوفاة المبكرة

• استخدامات الأدوية المضادة للذهان

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health Day News”، أن العقاقير المضادة للذهان قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة فى المرضى الذين يعانون من الخرف أكثر مما كان يعتقد سابقاً.>وأوضح الباحثون، أن الأدوية المضادة للذهان تستخدم على نطاق واسع لعلاج الأوهام، والهلوسة، والإثارة والعدوان التى تحدث فى كثير من الناس يعانون من مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

ومع ذلك، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من العقاقير المضادة للذهان لإن لها آثار جانبية خطيرة، وفقاً لمعدو الدراسة.

ولتأكيد نتائج الدراسة فحص الباحثون بيانات نحو 91000 من المحاربين الأمريكيين من كبار السن البالغين من العمر 65 عاماً ويعانون من الخرف.

• الآثار الجانبية للأدوية المضادة للذهان

>ووجد الباحثون، أن أولئك الذين أخذوا مضادات الذهان كانوا أكثر عرضة للوفاة فى وقت مبكر، كما زاد خطر هذا الخطر مع ارتفاع الجرعة المعطاة من أدوية علاج الذهان.

وأضاف الدكتور دونوفان موسيت، وهو طبيب نفسى فى جامعة ميشيجان الأمريكية فى أن أربور، أن الأضرار المرتبطة باستخدام هذه العقاقير مع مرضى عتة الشيخوخة واضحة، ومع ذلك يستمر الأطباء فى استخدامها.

ووفقاً لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA”، فإن استخدام العقاقير المضادة للذهان يزيد من خطر التعرض لمشاكل القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لدى المصابين بالخرف.

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