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هرمون "الميلاتونين" يساعد فى الحصول على ليلة نوم جيدة رغم الضجيج

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هرمون "الميلاتونين" يساعد فى الحصول على ليلة نوم جيدة رغم الضجيج هرمون "الميلاتونين" يساعد فى الحصول على ليلة نوم جيدة رغم الضجيج
أكد كبير الباحثين البروفيسور "شيوى مينج" من مستشفى "فوشينج كابيتال" الجامعة الطبيعة فى بكين، أن استخدام هرمون "الميلاتونين" عن طريق الفم يعمل على تحسين نوعية النوم، مقارنة باستخدام سدادات الأذن وأقنعة العين التى قد تؤثر سلبا على نوعية النوم.

وبحسب دراسة حديثة فى هذا الشأن فإن الجسم يفرز هرمون الميلاتونين لتنظيم النوم، وعادة يكون فى فترات الظلمة، ولكن يمكن استخدام الهرمون المنتج صناعيا لتعزيز مستويات الميلاتونين فى الجسم، خاصة لعلاج بعض اضطرابات النوم، وأحيانا كوسيلة للتغلب عل اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة.

وأشارت الدراسة إلى أن الاضطرابات طوال الليل الناجمة عن الضوضاء والضوء فى وحدات العناية المركزة يسهم بصورة كبيرة فى تباطؤ النقاهة.. وقد خلص الباحثون إلى أن تناول جرعات من هرمون الميلاتونين يعمل عل تحسين نوعية النوم وانخفاض مستويات القلق.

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