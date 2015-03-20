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تعرف على العوامل التى تزيد فرص إصابة الأمهات الجدد بالسكر

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تعرف على العوامل التى تزيد فرص إصابة الأمهات الجدد بالسكر تعرف على العوامل التى تزيد فرص إصابة الأمهات الجدد بالسكر
كشفت دراسة علمية حديثة، أن الإصابة بسكر الحمل وزيادة الوزن بعد الولادة (أكثر من 10 كيلو)، من أبرز العوامل التى تؤدى إلى إصابة الأمهات الجدد بالسكرى من النوع الثانى.

• أضرار اكتساب المزيد من الوزن بعد الولادة


>وأوضح الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health Day News”، أن النساء البدينات اللاتى أصبن بمرض السكر أثناء الحمل، ومن ثم كسب 11 كيلو جرامًا أو أكثر بعد الولادة، أكثر عرضة بـ40 مرة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

• سكرى الحمل


>وأشار الباحثون، إلى أن مرض السكرى الذى يتطور خلال فترة الحمل يُعرف باسم "سكر الحمل"، فى حين أن هذا النوع من السكرى غالباً ما يختفى بعد الولادة.

ووجدت معلومات أساسية فى الدراسة الجديدة، أن ما يصل إلى ثلث النساء اللاتى يعانين من مرض السكرى من النوع الثانى، كان لهن تاريخ من سكر الحمل، والوزن الزائد هو أحد عوامل الخطر لمرض السكرى من النوع 2.

• الحفاظ على الوزن الصحى


>وأضافت الدكتورة سيلين تشانغ، وهى محققة فى فرع علم الأوبئة فى المعهد الوطنى الأمريكى لصحة الطفل والتنمية البشرية، أن المرأة ينبغى أن تسعى جاهدة للحفاظ على وزنها ليبقى صحيًا ولخفض خطر الإصابة بمرض السكرى.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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