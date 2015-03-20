اليوم… انتخابات “الصحفيين”.. و6 أعضاء يتنافسون على مقعد النقيب

تعقد نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ودعـت النقابة، في بيان أمس الخميس، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثانى للجمعية العمومية للنقابة، في تمام الساعة العاشرة من صبــاح الغد، وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة رقم 76 لسنة 1970، على أن يكون التصويت داخل ٢٢ لجنة انتخابية، حيث أقامت النقابة 4 لجان بالدورالأرضي بمقر النقابة العامة، و7 لجان بالدور الأول، و6 بالدور الثاني و5 لجان بالخامس، كما قامت النقابة بإبراز أسماء المرشحين وصورهم وأرقامهم أمام كل لجنة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وقالت نقابة الصحفيين إن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة عضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، هي المختصة وحدها باتخاذ كافة القرارات في الشأن الانتخابي، واشارت إلى أنه إذا تقرر الإعادة على منصب النقيب تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، وتجري انتخابات الإعادة يوم السبت ابتداءً من الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً، ويمكن مد فترة التصويت إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويتنافس 6 مرشحين على منصب نقيب الصحفيين، فيما يتنافس 50 آخرون على عضوية مجلس النقابة فى انتخابات التجديد النصفى، التى تجرى اليوم، بعد أن تأجلت منذ 15 يوماً لعدم اكتمال النصاب القانونى بحضور «50% +1» من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية، ويقدر النصاب القانونى اليوم، بـ«25% +1»، ما يعادل 2024 عضواً.