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صبحي بعد إصابة عبد الواحد: ليس المهم تواجدي في المنتخب .. المونديال أهم

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صبحي بعد إصابة عبد الواحد: ليس المهم تواجدي في المنتخب .. المونديال أهم صبحي بعد إصابة عبد الواحد: ليس المهم تواجدي في المنتخب .. المونديال أهم

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي أنه لم يعد ينتظر الانضمام للمنتخب مهما كانت الظروف ويهتم أكثر بالدعاء للفريق بالتوفيق.

وتعرض عبد الواحد السيد لإصابة بشرخ في الضلع مما دفع الجهاز الفني للمنتخب لاستدعاء الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وقال صبحي لـFilGoal.com "لم أعد انتظر الاستدعاء للمنتخب، ولن أبحث خلف أسباب عدم ضمي".

وتابع "ما يهمني الآن هو الدعاء والتمني لعبد الواحد السيد بالشفاء والعودة للملاعب، والتوفيق للمنتخب في مبارياته المقبلة".

وأكمل "كأس العالم أهم من أن نتحدث عن تفاصيل الاختيارات حاليا".

ويعد صبحي هو أقل حارس تسكن شباكه أهداف في الدوري مع شريف إكرامي برصيد 9 أهداف حتى الآن.

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