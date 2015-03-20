محافظ جنوب سيناء: الرئيس وافق على إنشاء 37 منزلا بدويا بطابا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق على إنشاء 37 منزلا بدويا جديدا لأهالى طابا بالقرية البدوية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية احتفالاً بالعيد القومى لتحرير طابا.

ويذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد قام فى ذكرى عودة طابا إلى مصر أمس، بإيقاد شعلة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة من أعلى قمة الجبل بطابا، كما رفع العلم وافتتح الوحدة المحلية الجديدة لمدينة طابا بتكلفة 2,5 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن طابا أصبحت مدينة سياحية من الطراز الأول لجمال طبيعتها ومناخها المعتدل طوال العام، مشيرا إلى المدينة تحولت من فندق واحد إلى استثمارات بالمدينة تصل إلى 2 مليار ونصف المليار جنيه.

وتفقد المحافظ، القرية البدوية النموذجية الجارى إنشاؤها وتضم 198 منزلا بدويا ومدرسة ووحدة صحية و60 محلا ومركز شباب لخدمة التجمعات البدوية، خاصة وادى المراخ بطابا، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه.

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