تخصيص أراض لـ36 مشروعا باستثمارات 544مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بأسوان

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقى فى اجتماعه، برئاسة محافظ أسوان مصطفى يسرى، مساء أمس الخميس، الموافقة على تخصيص أراض لـ36 مشروع ووحدة غذائية باستثمارات 544 مليون جنيه مما يوفر حوالى ألفين فرصة عمل.

كما قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية سحب الأراضى من 13 صاحب مشروع لعدم الجدية فى الالتزام بالبرنامج الزمنى لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى إعطاء 41 مشروع مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم، فى حين تم توجيه إنذار أخير لأصحاب 4 مشروعات سيتم سحب الأراضى منهم فى حالة عدم الالتزام بإنهاء مشروعاتهم بشكل جدى.

وشدد محافظ أسوان فى الاجتماع على المتابعة الدورية من خلال مديرية القوى العاملة للتأكد من مدى التزام أصحاب المشروعات بتشغيل العمالة المطلوبة من الشباب طبقاً لدراسات الجدوى المقدمة، خاصة أن معظم هذه المشروعات تتطلب عمالة فنية مدربة.

وأضاف مصطفى يسرى بأنه ستتم مخاطبة شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنطقة الصناعية بالعلاقى

ووجه المحافظ بدراسة سحب الورش الحرفية من الغير جادين وتوقيع الغرامات الفورية والحجز الإدارى بعد توجيه إنذار أخير للمخالفين، حيث إنه توجد 73 ورشة مغلقة لم تستخدم بعد، بجانب 23 ورشة غير مكتملة البناء و6 قطع أراضى فضاء، فى حين أنه بالمنطقة 144 ورشة حرفية تزاول النشاط بشكل منتظم.