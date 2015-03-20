شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر اصطدام ميكروباص بثلاث سيارات ملاكى

شهد طريق كورنيش النيل بالمعادى المتجه من "حلوان- رمسيس" شللا مروريا تاما بعد اصطدام سيارة ميكروباص بثلاث سيارات ملاكى، والذى أسفر حسب ما ذكر شهود عيان إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين.

انتقل على الفور رجال المرور بالقاهرة لمحيط الحادث لرفع السيارات المتضررة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

كان حادث تصادم قد وقع منذ قليل، بين سيارة ميكروباص وثلاث سيارات ملاكى بطريق كورنيش المعادى، أمام كازينو أندريا.

بالفيديو والصور.. حادث مروع بكورنيش النيل بالمعادى.. وشهود عيان: سقوط 5 وفيات