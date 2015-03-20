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الغرفة الكندية: نسعى لنقل تجربة بورصة التعدين فى تورنتو لمصر

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الغرفة الكندية: نسعى لنقل تجربة بورصة التعدين فى تورنتو لمصر الغرفة الكندية: نسعى لنقل تجربة بورصة التعدين فى تورنتو لمصر
قال فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية فى والشرق الأوسط، إن الغرفة تسعى خلال الفترة المقبلة لنقل تجربة بورصة تورنتو للمعادن فى كندا إلى مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد عز الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه التجربة تحتاج أولا إلى إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، من أجل فتح الباب أمام الشركات المتخصصة فى قطاع التعدين للاستفادة من الثروات التعدينية التى تتمتع بها مصر، مشيرا إلى أن قطاع التعدين فى مصر مازال أمامه الكثير ليقدمه للقتصاد المصرى.

وأضاف عز الدين، أن حوالى 60% من الشركات العالمية فى قطاع التعدين هى شركات كندية، لما تمتلكه من تكنولوجيا عالية متخصصة فى استخراج المعادن المختلفة.

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