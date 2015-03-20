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محلب يفتتح اليوم جسر "جاك فيل" خلال زيارته لساحل العاج

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محلب يفتتح اليوم جسر "جاك فيل" خلال زيارته لساحل العاج محلب يفتتح اليوم جسر "جاك فيل" خلال زيارته لساحل العاج
يزور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، دولة ساحل العاج، تلبية لدعوة رسمية، وذلك على رأس وفد يضم وزيرى الإسكان والتعاون الدولى، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وعلى هامش الزيارة يفتتح رئيس الوزراء جسر جاك فيل، الذى أنشأته شركة المقاولون العرب المصرية.

ويعقد رئيس مجلس الوزراء عدة مقابلات خلال الزيارة، حيث يلتقى الرئيس الإيفوارى، ورئيس الوزراء، ومسئولى البنك الأفريقى للتنمية، كما يزور مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير.


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