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تعرف كيف تحمى عينيك أثناء رؤية كسوف الشمس وتتجنب الإصابة بالعمى

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تعرف كيف تحمى عينيك أثناء رؤية كسوف الشمس وتتجنب الإصابة بالعمى تعرف كيف تحمى عينيك أثناء رؤية كسوف الشمس وتتجنب الإصابة بالعمى
تعد ظاهرة كسوف الشمس إحدى الظواهر الطبيعية الجميلة التى ينتظر حدوثها الملايين حول العالم وتحدث على فترات بعيدة نسبيا، والمصريون على موعد اليوم مع كسوف جزئى للشمس يبدأ فى الحادية عشرة و10 دقائق صباحا ويستمر قرابة الساعتين.

لكن هناك العديد من التحذيرات من النظر لضوء الشمس المباشر لما له من أضرارا بالغة على العين، حيث أكد أطباء أوروبيون أن النظر إلى قرص الشمس بدون الأدوات المخصصة للنظر قد يؤدى إلى العمى.

الأدوات والمعدات التى يجب استخدامها للنظر لقرص الشمس تتمثل فى النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الغرض أو نظارات شمسية داكنة جدا، أو من خلال طبقتين من الأفرخ البلاستيكية التى تستخدم فى أشعة إكس الطبية (المساحات الداكنة منها)، أو من خلال الرقائق الممغنطة الموجودة داخل أقراص الفلوبى ديسك 5.25 أو 3.5 القديمة غير المستخدمة الآن، أو باستخدام أوراق الفويل البلاستيكية المرنة، أو من خلال استخدام شريحة عريضة من الزجاج الشفاف والشمعة، بحيث يتم تسويد الشريحة الزجاجية بلهب الشمعة من على بعد، ومن ثم تكون صالحة للنظر بها إلى قرص الشمس.

وفى الوقت ذاته، فإن النظر بهذه الوسائل والأدوات لا يعنى النظر طويلا للشمس، ومن الضرورى تقصير زمن الرؤية من خلال تلك الأساليب إلى أقل وقت ممكن، حيث إطالة زمن التحديق من خلال تلك الوسائل قد يضر بالعين كثيرا، ويجب استخدام الأدوات المخصصة لذلك أكثر من نصف دقيقة.


>- العالم يترقب "كسوف الشمس" اليوم.. ويبدأ فى مصر الساعة 11:10 صباحا

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مصر 365

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