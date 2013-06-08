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غالي: أحتاج للاحتراف عاما .. وسأعود للأهلي يوما

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غالي: أحتاج للاحتراف عاما .. وسأعود للأهلي يوما غالي: أحتاج للاحتراف عاما .. وسأعود للأهلي يوما

كشف حسام غالي قائد الأهلي عن خطته المستقبلية في الفترة المقبلة بعدما أكد أن الظروف تدفعه للرحيل عن الفريق الأحمر.

وقال غالي لـFilGoal.com "كما صرحت من قبل الظروف في في غاية الضبابية أحتاج بشدة للاحتراف الخارجي".

وتابع "قد أرحل عن الأهلي لمدة موسم واحد حتى تستقر الأوضاع ثم أعود مرة أخرى".

وخاض غالي فترة احتراف في هولندا وإنجلترا ثم استمرت لقرابة الست سنوات قبل العودة للأهلي عام 2009.

وأضاف غالي "الأهلي هو بيتي الذي تربيت وعشت فيه، وحتى لو رحلت يوما ما سأعود سواء لاعب أو مدرب أو أي شئ".

وينتهي عقد غالي بنهاية الموسم الجاري مما يمنحه الحق للتوقيع لأي فريق دون مقابل.

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