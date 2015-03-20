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بالفيديو والصور.. حادث مروع بكورنيش النيل بالمعادى.. وشهود عيان: مصرع 5

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وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بثلاث سيارات ملاكى بطريق كورنيش المعادى المتجه من حلوان إلى رمسيس، أمام كازينو أندريا، ومطلع الكوبرى الدائرى.
>أحد الضحايا - 2015-03 - اليوم السابع
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أحد الضحايا

وقد أفاد شهود عيان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع الحادث، أنه حتى الآن يوجد ما يقرب من 5 وفيات، وعدد كبير من المصابين.
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ضحايا الحادث- 2015-03 - اليوم السابع

ضحايا الحادث


>جانب من الحادث- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الحادث


>حادث كورنيش النيل بالمعادى- 2015-03 - اليوم السابع
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حادث كورنيش النيل بالمعادى

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