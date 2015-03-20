بالفيديو والصور.. حادث مروع بكورنيش النيل بالمعادى.. وشهود عيان: مصرع 5

أحد الضحايا

وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بثلاث سيارات ملاكى بطريق كورنيش المعادى المتجه من حلوان إلى رمسيس، أمام كازينو أندريا، ومطلع الكوبرى الدائرى.

وقد أفاد شهود عيان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع الحادث، أنه حتى الآن يوجد ما يقرب من 5 وفيات، وعدد كبير من المصابين.

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ضحايا الحادث

جانب من الحادث

حادث كورنيش النيل بالمعادى