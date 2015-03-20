بالفيديو والصور.. حادث مروع بكورنيش النيل بالمعادى.. وشهود عيان: مصرع 5
وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بثلاث سيارات ملاكى بطريق كورنيش المعادى المتجه من حلوان إلى رمسيس، أمام كازينو أندريا، ومطلع الكوبرى الدائرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقد أفاد شهود عيان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع الحادث، أنه حتى الآن يوجد ما يقرب من 5 وفيات، وعدد كبير من المصابين.
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أحد الضحايا
وقد أفاد شهود عيان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع الحادث، أنه حتى الآن يوجد ما يقرب من 5 وفيات، وعدد كبير من المصابين.
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ضحايا الحادث
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جانب من الحادث
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