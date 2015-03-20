بالصور.. محمد فودة: افتتاح مستشفى سنباط الخيرى الشهر القادم

فى أجواء احتفالية استقبل الآلاف من أبناء زفتى، الإعلامى محمد فودة، مرشح مجلس النواب المقبل عن الدائرة، بمناسبة انتهاء أعمال التشطيبات لمستشفى "محمد فودة الخيرى" بسنباط على مساحة 1200 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وخلال الاحتفال، أعلن "فودة" بدء استقبال مستشفى زفتى العام، الذى يعد واحدا من أكبر مستشفيات الجمهورية، استقبال المرضى للكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية.

وقال مرشح مجلس النواب المقبل عن دائرة زفتى، أنه بصدد الحصول على الموافقة بإنشاء مركز كبد ضمن 6 مراكز كبد على مستوى الجمهورية بقرية نهطاى مركز زفتى على مساحة 2 فدان لخدمة أبناء زفتى والمحافظات المجاورة، على أحدث النظم الطبية والعلاجية لعلاج أمراض الكبد.

وقال محمد فودة، خلال احتفال شهدته قرية سنباط مركز زفتى، مساء أمس الخميس، إن لجنة من الوزارة تفقدت الأرض المخصصة للمستشفى للبدء فى عمليات الإنشاء واستقبال الحالات المرضية المصابة بأمراض الكبد.

واستقبل الأهالى "فودة" وامتلأت شوارع القرية بلافتات دعم وتأييد المرشح البرلمانى لإنجازاته بالقرية، والتى أهمها بناء وتجهيز مستشفى محمد فودة الخيرى، وإنشاء محطة تنقية المياه بكفر العرب، وإنشاء بوابات مداخل ومخارج سنباط، إحلال وتجديد دورات مياه مدرسة الأقباط، وإحلال وتجديد واجهة دار المناسبات، المساهمة فى مسجد الليثى، والمساهمة فى مسجد سيدى أسر، والمساهمة فى المسجد الكبير.

من جانبه أشاد رئيس مجلس أمناء مدرسة الأقباط بسنباط بجهود "فودة" ومساهمته الفعالة لتطوير المدرسة، موضحا أن ما قام به فودة دليل على الوحدة الوطنية.

وقال "فودة": "إننى من قرية سنباط أعلن استمرارى فى خوض انتخابات مجلس النواب لتحقيق أحلام المواطنين"، مضيفا أن ما تم من مشروعات داخل القرية "قليل من كثير" سيتم تقديمه لأبناء الدائرة، وسيعمل جاهدا لتحقيق مطالبهم.

وتفقد "محمد فودة" المستشفى الخيرى وسط حشد كبير من أهالى القرية، وقال إنه سيتم تجهيزها على أحدث النظم وبالأجهزة الطبية الحديثة لتضاهى المستشفيات الكبيرة على مستوى الجمهورية.

كما أكد أنه سيتم الاستعانة بـ"كرسى أسنان" على أحدث النظم للوحدة الصحى بالقرية، والتى افتتحها وزير الصحة الدكتور عادل عدوى خلال زيارته الأخيرة لمدينة زفتى.

وقام "فودة" بجولة فى شوارع قرية سنباط مركز زفتى، وتوجه بعدها لزيارة كنيسة القديسة واستقبله كاهن الكنيسة، الذى عبر عن سعادته بهذه الزيارة، وغادر بعدها "محمد فودة" متجها إلى القاهرة.

الإعلامى محمد فودة وسط حشد أهالى سنباط

أهالى سنباط يستمعون إلى الإعلامى محمد فودة

>

القاعدة احتشد بأهالى سنباط

الإعلامى محمد فودة يعد أهالى سنباط بمواصلة الإنجازات

لحظة وصول الإعلامى محمد فودة لسنباط

الإعلامى محمد فودة وسط حشد أهالى سنباط

>

فودة يصافح الأهالى فى الشارع

الأهالى يحرصون على مصافحة فودة على المنصة

فودة يلقى كلمته خلال المؤتمر

حفاوة الأهالى بفودة

صورة تذكارية للأهالى مع الإعلامى محمد فودة

فودة خلال زيارته لكنيسة القديسة

أحد الأهالى يلقى كلمة خلال المؤتمر

جانب من المشاركين فى المؤتمر

شباب سنباط يهدون فودة هدية تذكارية

جانب من أبناء قرية سنباط الحاضرين فى مؤتمرفودة

حشد كبير فى دار المناسبات لدعم الإعلامى محمد فودة

فودة يحيى الأهالى داخل القاعة

الأهالى فى استقبال فودة

لافتات الشكر والتأييد للإعلامى محمد فودة تغرق شوارع سنباط

أبناء القرية داخل دار المناسبات لحضور مؤتمر فودة

الإعلامى محمد فودة

جانب من الحضور فى المؤتمر

جانب من لافتات التأييد للإعلامى محمد فودة

أحد الأهالى يصافح فودة

فودة يتفقد المستشفى الخيرى بالقرية

فودة خلال لقائه بقيادات كنيسة القديسة