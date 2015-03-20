"الثروة السمكية": صندوق لتنمية بحيرة ناصر بأسوان لمواجهة مافيا التهريب

أكد الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الجهود التى بذلت خلال عام 2014 ساهمت فى زيادة الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر إلى 19.6 ألف طن بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان، وأيضاً محافظة أسوان بأجهزتها الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة آلية تحصيل القرش السمكى بما يصب فى مصلحة الصياد أولاً وهى الحصيلة التى يصرف منها لسداد الضرائب الجزافية التى تفرض على جمعيات الصيد، بجانب رفع قدرة ادخار الصيادين للصرف على احتياجاتهم وخدماتهم ومطالبهم المعيشية فى حالة تعرض الصياد لأى أزمات تمنعه من مزاولة الصيد.

وأضاف الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أنه من ضمن الحصيلة توجيه مبلغ لإنشاء صندوق لإدارة وتنمية المسطح المائى من خلال دعم قدرات وإمكانيات شرطة المسطحات والتموين فى مواجهة مافيا التهريب.

وتابع الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن شرطة المسطحات كان لها الفضل الأكبر فى تأمين مسطح البحيرة، حيث نجحت خلال عام 2014 فى ضبط 33.7 طن أسماك طازجة و1105 "صفيحة سمك مملح"، و15 مركب صيد مخالف، و27 موتور و2 كسارة ثلج و7 موازين و12 سيارة تهريب و30 متهما و1625 متر شباك وغزل مخالف، بالإضافة إلى 9 ماكينة كهرباء وأسطوانات بوتاجاز.