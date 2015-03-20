إنشاء أول وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالقليوبية

أعلنت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن إنشاء أول وحدة من نوعها لتيسير انتقال طلاب التعليم الفنى لسوق العمل.

وقالت ألفت عبد الرحيم فرغلى فى تصريحات صحفية إن الوحدة تهدف لتجهيز الطلاب بالتعليم الفنى بأنواعه الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى وتهيئته لسوق العمل من خلال منحه مهارات فنية تتعلق بالتسوق وإنشاء السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية وتطوير أدائه فى العمل.

وأضافت ألفت عبد الرحيم فرغلى أنه سيتم البدء فى إنشاء 5 وحدات مماثلة فى إدارات العبور والخانكة وشبرا وبنها ووحدة بمدرسة بنها الفندقية باعتبار تلك المناطق أحد المعاقل الصناعية بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة التعليم إنه من المستهدف أن يصل عدد الوحدات من هذا النوع حتى عام 2017م إلى 30 وحدة، وسيتم إنشاء وحدات داخل المدارس والإدارات، وعمل آلية للتكامل بين تلك الوحدات وربطها بشبكة المناطق الصناعية وربطها بسوق العمل بها.