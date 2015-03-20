أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء أول وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالقليوبية

Google+ Print
إنشاء أول وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالقليوبية إنشاء أول وحدة لتيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالقليوبية
أعلنت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن إنشاء أول وحدة من نوعها لتيسير انتقال طلاب التعليم الفنى لسوق العمل.

وقالت ألفت عبد الرحيم فرغلى فى تصريحات صحفية إن الوحدة تهدف لتجهيز الطلاب بالتعليم الفنى بأنواعه الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى وتهيئته لسوق العمل من خلال منحه مهارات فنية تتعلق بالتسوق وإنشاء السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية وتطوير أدائه فى العمل.

وأضافت ألفت عبد الرحيم فرغلى أنه سيتم البدء فى إنشاء 5 وحدات مماثلة فى إدارات العبور والخانكة وشبرا وبنها ووحدة بمدرسة بنها الفندقية باعتبار تلك المناطق أحد المعاقل الصناعية بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة التعليم إنه من المستهدف أن يصل عدد الوحدات من هذا النوع حتى عام 2017م إلى 30 وحدة، وسيتم إنشاء وحدات داخل المدارس والإدارات، وعمل آلية للتكامل بين تلك الوحدات وربطها بشبكة المناطق الصناعية وربطها بسوق العمل بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365