إنشاء 53 عمارة سكنية لحل مشكلة سكان الأمين وناصر ومتولى ببورسعيد

أكد اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأنه بدأ العمل منذ الأسبوع الماضى لإنشاء 53 عمارة سكنية، لقاطنى أحياء الأمين وناصر، ومن بينها 10 عمارات لقاطنى حى السيد متولى، والذين صدرت حيالهم قرارات إزالة لوحداتهم السكنية، التى تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات التى تم تشييدها، بطريق أرض المديريات، سوف يتم الانتهاء منها خلال عام.

ودعا المحافظ مقتحمى بعض العمارات، والتى سبق وتم إخلائها إلى الالتزام بالقانون بكل ما له وما عليه، مؤكدا المحافظ، أنه لن يرضخ لكل من يحاول أن يحصل على سكن بدون وجه حق، لافتا إلى أن التعامل سوف يتم فى حيدة القانون، واللوائح المنظمة لذلك.