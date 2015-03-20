محافظ الإسماعيلية: إنجاز 80% من مشروع أراضى قرية الأمل شرق القناة

قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع استصلاح أراضى قرية "الأمل" بالإسماعيلية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه سوف يتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة، ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم.

وتابع محافظ الإسماعيلية أنه لا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن هناك تنسيقات مع كل الجهات المعنية والهيئة الزراعية من أجل التوصل إلى حلول جذرية لمشكلات الأسمدة الزراعية وتوفيرها لجميع المزارعين، كما أكد محافظ الإسماعيلية أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتعديات على الأراضى الزراعية من أجل الحفاظ على هذه الرقعة الزراعية من أرض مصر.