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بالصور.. ختام حملة "صورة تجمعنا" لتحسين هيئة ذوى الإعاقة بأسوان

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نظمت جمعية نجوم الأمل بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، الحفل الختامى لحملة "صورة تجمعنا" بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، والتى تهدف إلى تحسين صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام.

وتضمن الحفل، عرضا لأهم الأنشطة التى تم تنفيذها خلال هذه الحملة، والتى استمرت لمدة ثلاثة أشهر، علاوة على توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المشاركين بأنشطة إعلامية والتى كانت عبارة عن برنامجين إذاعين وآخر تليفزيونى وتحقيق صحفى عن الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت ميرفت السمان رئيس مجلس إدارة جمعية حماة السلام بأسوان، بأن حملة "صورة تجمعنا"، والتى يتم تنظيمها ضمن مشروع "على صوتك" الذى تنفذه جمعية نجوم الأمل فى ثلاث دول وهى " والأردن وفلسطين" يتم بتمويل من صندوق دعم المساواة بين الجنسين بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية، برئاسة الإعلامى محمد جاد، وجمعية حماة السلام وجمعية شمعة الحياة لرعاية المعاقين.

جانب من الحفل الختامى- 2015-02 - اليوم السابع

جانب من الحفل الختامى

قاعة عروس النيل بأسوان تستضيف الحفل الختامى لحملة صورة تجمعنا- 2015-02 - اليوم السابع

قاعة عروس النيل بأسوان تستضيف الحفل الختامى لحملة صورة تجمعنا

جانب من الحضور- 2015-02 - اليوم السابع

جانب من الحضور

تكريم الإعلاميين المشاركين فى مسابقة المشروع- 2015-02 - اليوم السابع

تكريم الإعلاميين المشاركين فى مسابقة المشروع

المكرمون يستلمون شهادات التقدير على أعمالهم الإعلامية- 2015-02 - اليوم السابع

المكرمون يستلمون شهادات التقدير على أعمالهم الإعلامية

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مصر 365

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