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ضبط مدرس أثناء محاولته إدخال 150 قرصا مخدرا وحشيش لنجله المحبوس بسوهاج

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ضبط مدرس أثناء محاولته إدخال 150 قرصا مخدرا وحشيش لنجله المحبوس بسوهاج ضبط مدرس أثناء محاولته إدخال 150 قرصا مخدرا وحشيش لنجله المحبوس بسوهاج
تمكن الملازم أول حسام حسن حمدون ضابط منوب مركز طما أثناء القيام بتفتيش على الزيارة الخاصة بالمحبوسين بسجن المركز، مساء أمس الخميس، من القبض على مدرس بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وقطع الحشيش، حاول إدخالها لنجله بمحبسه.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بتمكن ضابط منوب مركز شرطة طما بضبط كمية من المواد المخدرة حاول أحد الأشخاص إدخالها خلسة لأحد المحبوسين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز بتمكن الضابط المذكور من ضبط "محمد.ا.ع.م" 50 عاما مدرس ويقيم بناحية نزلة القبيصى دائرة مركز طما لزيارة نجله أسامة والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 7714 جنح المركز لسنة 2013 "سرقة"، وبالتفتيش عثر بداخل الأطعمة على "150" قرصا مخدرا مختلفة الأنواع وقطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، وشريحة هاتف محمول لعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لنجله المحبوس وتسهيل الاتصال به داخل السجن.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1209 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365