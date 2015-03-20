القبض على 35 محكوما وفحص 47 مشتبها وضبط 315 مخالفة مرورية بشمال سيناء

ألقت قوات أمن شمال سيناء القبض على 35 محكوما عليهم وفحص 47 مشتبها بهم، وضبط 315 مخالفة مرورية، وعدد من مروجى المخدرات وقضايا تموينية ومخالفات بفنادق بالعريش.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية المتواصلة التى تنفذها قوات أمن المديرية تحت إشراف ومتابعة اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء.

وأعلنت مديرية الأمن، فى بيان لها صدر اليوم، تفاصيل ما أسفرت عنه هذه الحملات، والتى تضمنت ضبط 35 محكوما عليهم بينهم 22 جنح الحبس الجزئى، 5 جنح الحبس المستأنف، 5 جنح الغرامات الجزئية، 3 جنح المخالفات، وضبط 315 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن مناطق صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 47 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة.

وقامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة ثان العريش والأمن المركزى بفحص 9 فنادق، بدائرة قسم شرطة ثان العريش أسفرت عن ضبط "أ ش س"، 20 سنة "فلسطينى الجنسية" بدون إثبات شخصية أو جواز سفر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 396 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة، وتحرير 3 محاضر بدون إخطار، وتحرير 1 محضر عدم التزام بالقيد بدفتر الشرطة، وضبط 5 أحكام جزئية.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة المرافقة، من ضبط "ع أ أ" فلسطينى الجنسية، وإقامته سارية بالبلاد حتى 16/6/2019، ومقيم بالعريش، بحوزته قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 966 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة والقوة المرافقة من ضبط كل من: "خ س ر"، ومقيم محافظة الدقهلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 183 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة، و"ع ج ع"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 185 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش وبئر العبد من ضبط كل من: "م م ع" ـ تاجر ـ فى المحضر رقم 335 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات، وجارى العرض على النيابة العامة، و"ر م ع " ـ تاجر ـ فى المحضر رقم 336 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، لعدم الإعلان عن أسعار المشروبات وجارى العرض على النيابة العامة، و" م م ا" ـ تاجر ـ فى المحضر رقم 337 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد لعدم الإعلان عن أسعار المخبوزات وجارى العرض على النيابة العامة، و"ن م ا" ـ تاجر ـ فى المحضر رقم 338 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بئر العبد، لعدم الإعلان عن أسعار الحلويات وجارى العرض على النيابة العامة.

وتحرير 26 إزالة مخالفة إدارية فورية، 3 محاضر بائع متجول.