الكشف عن انتحال متهم فلسطينى بسجن العريش لصفة ضابط بالسلطة الفلسطينية

كشفت أجهزة الأمن بشمال سيناء، عن عملية انتحال فلسطينى متهم على ذمة قضية بسجن العريش صفة ضابط بالأمن الوقائى بالسلطة الفلسطينية.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم الجمعة، وردت معلومات لوحدة مباحث السجن المركزى بالعريش، تفيد قيام المتهم "ع.س.ح"، مواليد 19/3/1980، محل الميلاد رفح - فلسطين، ومقيم رفح فلسطين ـ بدون إثبات شخصية ـ والمحبوس على ذمة القضية رقم 125 لسنة 2013 جنح قسم شرطة ثان العريش، بتهمة التزوير ودخول البلاد بطريقة غير شرعية وحيازة وإحراز سلاح، والمحدد له جلسة 2/5/2015 بمحكمة جنايات العريش، بانتحال صفة أحد الأشخاص المقيمين بمدينة رفح الفلسطينية، ويعمل بجهاز الأمن الوقائى بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر، أنه بسؤال مندوب السفارة الفلسطينية بالعريش، أقر بأن المتهم المحبوس بالسجن المركزى اسمه الحقيقى "ت.ح.ر"، مواليد 29/7/1980، ومقيم رفح الفلسطينية وليس له وظيفة حكومية، وأن المدعو "ع.س.ح"، مواليد 20/9/،1980 مواليد رفح الفلسطينية، ووظيفته الحالية بالأمن الوقائى بالسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، ومتواجد حالياً بفلسطين، وقام بتقديم صورة ضوئية من الهوية الخاصة بالمتهم، تحمل رقم 905512570، وصورة ضوئية من جواز سفر من انتحل صفته يحمل رقم 905207213، وكذا صورة ضوئية من بطاقة الهوية الفلسطينية ــ ملحق لبطاقة الهوية ــ شهادة الميلاد ــ كارنيه السلطة الفلسطينية برتبة ملازم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 27 أحوال قسم شرطة أول العريش فى 15/3/2015، وجارى العرض على النيابة العامة.