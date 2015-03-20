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غدا.. محاكمة 76 بينهم صحفى فى أحداث الأزهر

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غدا.. محاكمة 76 بينهم صحفى فى أحداث الأزهر غدا.. محاكمة 76 بينهم صحفى فى أحداث الأزهر
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غدا السبت، برئاسة المستشار صلاح رشدى محاكمة 76 متهمًا بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

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مصر 365