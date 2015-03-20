الأمن العام يضبط 325 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 119 قطعة سلاح نارى عبارة عن 6 بنادق آلية و2 بندقية رصاص و33 بندقية خرطوش و15 طبنجة و64 فرد محلى الصنع و314 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و196 قطعة سلاح أبيض وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

كما تم ضبط 180 متهم فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 95.042 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5.617 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.476 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 132 جراما و12580 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط هارب من أحد السجون العمومية و40 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و3 هاربين من المراقبة، وضبط 8 متهمين من المشهور عنهم أعمال البلطجة وبحوزتهم 10 قطعة سلاح أبيض، وضبط 556 دراجة نارية مخالفة وضبط 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.