"لولو الإمارتية لتجارة التجزئة":4 فروع بمصر باستثمارات 150 مليون دولار

كشف عمر عبد المنعم مدير العلاقات العامة بمجموعة "اللولو" الإمارتية لتجارة التجزئة، عن افتتاح أكثر من 4 فروع للمجموعة فى مصر باستثمارات 150 مليون دولار خلال 3 سنوات، تستهلها بافتتاح فرع التجمع الاول مدينة القاهرة الجديدة، أغسطس القادم.

وأشار عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدير العلاقات العامة لمجموعة "لولو هايبر ماركت الايمارتية" ، إلى أن الشركة لديها 118 فرعا فى منطقة الشرق الاوسط، بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف، لافتا إلى ان الشركة تستهدف خلال مشروعتها فى مصر توفير ما يقرب من 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة.

وأكد عمر عبد المنعم على أن الشركة الامارتية حرصت على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات فى دورته الـ48 بهدف تعريف الحكومة المصرية على خطة الشركة وتوجهها للاستثمار فى السوق المصرى لما له من مميزات، بالاضافة إلى التسويق للشركة.