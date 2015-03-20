محمد رجب ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أماني كمال

احتفلت النجمة الشابة أماني كمال بعيد ميلادها في أحد المطاعم على نيل القاهرة ودعت للحفل مجموعة كبيرة من أصدقائها الفنانين الذين حرصوا علي مشاركتها الاحتفال.

وكان من أوائل الحاضرين النجمين أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ثم توافدوا الفنانين واستمر الإحتفال حتى الرابعة صباحاً، حيث شارك الجميع في تقطيع قالب الحلوى وتهنئة أماني بعيد ميلادها.

ومن بين الفنانين الحاضرين: محمد رجب، وأحمد طه، وويزو، وعبير منير، وإيمان سلامة، ومحمد دسوقي، والمخرجين اسماعيل فاروق وأحمد البدري، وتامر حربي، ومورو والمنتجين أسامة الخبيري ومحمود شميس وطارق عبد العزيز وحرمه المنتجة ريهام صبري إضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء.

يذكر أن آخر أعمال أماني كان مسلسل "سرايا عابدين" وفيلم جوازة ميري مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.