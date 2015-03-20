رئيس سيراليون يعين سفيرا سابقا محل نائبه المعزول

أدى نائب جديد لرئيس سيراليون إيرنست باي كوروما اليمين يوم الخميس رغم ان نائب الرئيس المعزول تعهد باللجؤ الي القضاء للطعن في قرار إقالته.

ونائب الرئيس الجديد فيكتور بوكاري فوه كان سفيرا لسيراليون لدى الصين. وجاء تعيينه بعد يوم من عزل صمويل سام سومانا بعد ان سعى للجؤ في السفارة الامريكية في فريتاون.

ويأتي الصراع على السلطة بينما يكافح البلد الواقع في غرب افريقيا للقضاء على تفش لفيروس الايبولا قتل أكثر من 3600 شخص وقبل عامين من انتخابات من المنتظر ان يتنحى فيها كوروما.

وطرد سام سومانا من حزب مؤتمر كل الشعب الحاكم الذي ينتمي اليه كوروما هذا الشهر بعد اتهامه بإذكاء العنف ومحاولة انشاء حركة سياسية منافسة.

وقال مكتب رئيس البلاد ان سام سومانا لم يعد عضوا في حزب سياسي في سيراليون وبالتالي فانه غير مؤهل لأن يكون نائبا للرئيس.

وقال سام سومانا -الذي سعى للجؤ في السفارة الامريكية بعد ان حاصر جنود منزله يوم السبت- ان إقالته “غير دستورية وغير قانونية” وتعهد بالطعن فيها امام أعلى محكمة في البلاد.

واثار النزاع ضجة لأن دستور سيراليون لعام 1991 يسمح فقط بعزل نائب الرئيس بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان لكنه يلزم من يشغل المنصب بان يكون عضوا في حزب سياسي مسجل.