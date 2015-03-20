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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يدين استعمال القوة فى عدن

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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يدين استعمال القوة فى عدن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يدين استعمال القوة فى عدن
أدان جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن استعمال القوة فى عدن وأعرب فى بيان أصدره تعليقا على الاحداث التى شهدتها محافظة عدن أمس عن قلقه البالغ ازاء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية فى اليمن عموما ومدينة عدن على وجه التحديد.

وأكد المبعوث الاممى أن ارتفاع وتيرة العنف بما فيه الضربات الجوية ضد القصر الرئاسى وانتقاله إلى مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أى وقت مضى بجر اليمن إلى مواجهة شاملة سيدفع ثمنها الباهظ المواطنون اليمنيون العزل.

ودعا اليمنية وكافة الاطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى الوقف الفورى وغير المشروط للاقتتال ولكافة الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما حث الجميع فى هذه الأوقات العصيبة إلى استحضار المصلحة العليا لليمن واليمنيين والمشاركة بجد ومسئولية وحسن نية فى الحوار السلمى الجارى لإيجاد مخرج آمن من الأزمة الراهنة يجنب البلاد الويلات التى تعيشها دول قريبة اختارت طريق الاقتتال والتناحر بديلا للوسائل السلمية.
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مصر 365

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