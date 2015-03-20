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استئناف الحوار الليبي في المغرب

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استئناف الحوار الليبي في المغرب استئناف الحوار الليبي في المغرب

برناردينو ليون

تـستأنف في المغرب الجمعة جلسات الحوار، بين القوى الليبية برعاية الأمم المتحدة، الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الفوضى الأمنية في هذا البلد.

وقالت بعثة الامم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص برناردينو ليون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه مساء الخميس: “تنعقد جولة للحوار السياسي الليبي  يوم الجمعة”، مضيفة أن المشاركين وصلوا خلال النهار إلى مدينة الصخيرات قرب الرباط.

وأوضحت البعثة أن المشاركين الذين يمثلون طرفي الأزمة سيناقشون “تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية لإنهاء القتال وضمان انسحاب الجماعات المسلحة من المدن الليبية بما فيها العاصمة”.

وتشهد ليبيا منذ أشهر أزمة سياسية مستفحلة تسببت بمعارك بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة متمردة على الشرعية المنتخبة.

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