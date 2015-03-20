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أردوغان يدعو أرمينيا للعمل سويا بهدف التوصل للحقيقة

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أردوغان يدعو أرمينيا للعمل سويا بهدف التوصل للحقيقة أردوغان يدعو أرمينيا للعمل سويا بهدف التوصل للحقيقة

رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأرمينية إلى العمل مع تركيا “من أجل التوصل إلى الحقيقة” حول الأحداث التى شهدتها منطقة الأناضول إبان الحرب العالمية الأولى ، والتى تزعم أرمينيا أن الدولة العثمانية ارتكبت خلالها إبادة جماعية بحق الأرمن.

ونقلت الفضائيات التركية عن أردوغان قوله فى كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مدراء الأرشيف العالمي، تحت عنوان “وثائق الحرب العالمية فى عامها المئة” أمس الخميس، إن هناك أكثر من مليون وثيقة تم تصنيفها فى الأرشيف، داعيا الحكومة الأرمينية إلى تقديم الوثائق التى تملكها وتكليف مؤرخين ومؤرشفين ومختصين بعلم السياسة وحتى علماء آثار وقانونيين بالعمل على تلك الوثائق والبحث عن الحقيقة فيها.

وأضاف مخاطبا الحكومة والجالية الأرمينية فى الخارج ، “لن تكسبوا شيئًا من الحملات المغرضة التى تشنونها ضد تركيا من خلال التجول على البلدان وتقديم الأموال لها، وتشكيل اللوبيات فيها، واللجوء إلى أساليب لا أخلاقية”.


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