مسؤول:الصين تقرض فنزويلا 10 مليارات دولار في الاشهر المقبلة

قال مسؤول كبير بشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بترليوس دي فنزويلا يوم الخميس ان الصين ستقرض فنزويلا حوالي 10 مليارات دولار في الاشهر المقبلة نصفها في اطار اتفاق ثنائي للتمويل والنصف الاخر لتطوير حقول نفطية.

والاموال الجديدة مبعث سرور لفنزويلا التي تواجه ضائقة مالية ومن المرجح ان تزيد ثقة السوق في قدرة البلد العضو بمنظمة اوبك على الوفاء بالتزامات ديونه. وارتفعت اسعار السندات الفنزويلية عقب انباء القرض.

وتحرص الصين العطشى للطاقة على ان يكون لها موطيء قدم في فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم في اطار تحرك اوسع تقدم فيه بكين تمويلات بمليارات الدولارات لضمان امدادات من الخام. وتكون القروض في الغالب مشروطة باستئجار شركات صينية للتشييد والاعمال الهندسية والخدمات النفطية.

وأقرضت الصين بالفعل فنزويلا أكثر من 45 مليار دولار في مقابل تسديدها بالنفط والوقود. وفي العادة يجري ايداع الاموال في صنايق تركز على تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وعبر سياسيو المعارضة في فنزويلا عن مخاوف مما يعتبرونه إعتمادا مفرطا على الصين وينتقدون بشدة غياب الشفافية بشان شروط القروض.