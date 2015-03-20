"المقاولون العرب": ساحل العاج أجلت افتتاح أحد الكبارى انتظارا لزيارة محلب

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن حسن وتارا رئيس دولة ساحل العاج، أجل افتتاح أكبر كوبرى ببلاده انتظارًا لزيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذى يزورها مع عدد من الوزراء من بينهم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، وذلك بناءً على دعوة رسمية من الرئيس العاجى.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس حسن وتارا أرسل دعوة رسمية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لحضور افتتاح الكوبرى، إلا أن افتتاح الكوبرى تزامن مع موعد المؤتمر الاقتصادى، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة أجل افتتاح الكوبرى لحين انتهاء المؤتمر الاقتصادى وحضور رئيس الوزراء المصرى.

وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن محلب سيلتقى الرئيس حسن وتارا لمناقشة عدد من الموضوعات؛ على رأسها تنمية العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن زيارة محلب لدولة ساحل العاج تعد أول زيارة له وهو رئيس الوزراء، مؤكدًا أن كوبرى جاك فيل يعد أول كوبرى تنفذه شركة المقاولون العرب فى أفريقيا.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، أن حجم أعمال الشركة بدولة الساحل وصل لـ77.2 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة بدأت فى العمل بدولة ساحل العاج عام 2009 بمشروع "إنشاء كوبرى جاكفيل" بقيمة 40 مليون دولار أمريكى.

وأشار إلى أن حجم العمل فى 2015 بلغ 28.66 مليون دولار، بالمقارنة بحجم العمل فى عام 2014، والذى بلغ 27 مليون دولار تقريبًا أى بنسبة زيادة 5%.

وحول المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بدولة ساحل العاج، قال المهندس محسن صلاح، إنه يأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشروع تطوير وتوسعة قرية البضائع بمطار أبيدجان الدولى (لوط 1-1)، والتابع لوزارة النقل، بتكلفة 38,7 مليون دولار، وهو عبارة عن أعمال تطوير وتحديث قرية البضائع بمطار أبيدجان الدولى وطريق الخدمات بطول 600 متر، وعرض 8 أمتار، وكذلك أعمال إنشاء مخازن بمسطح 2000م².

وأشار إلى أن المشروع الثانى هو مشروع إنشاء كوبرى جاكفيل، والتابع لوزارة البنية التحتية، بإجمالى 42 مليون دولار، ويتكون المشروع من جسم خرسانى بطول 609 أمتار طولية ومداخل بطول 785 مترًا طوليًا، ويتكون الهيكل الخرسانى للكوبرى من عدد 14 باكية وسطية طول كل منها 38.10 متر وعدد باكيتين (2) طرفيتين طول كل منهما 37.57 متر، والقطاع العرضى للكوبرى 10.50 متر، وهو عبارة عن حارتين مروريتين بعرض 3.75 متر للواحدة، ورصيفين على جانبى الكوبرى بعرض 1.50 متر للرصيف الواحد.

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