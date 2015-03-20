المنتخب قد يخوض ودية أخرى بعد غينيا الإستوائية

ألمح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى أن المنتخب قد يخوض مباراة ودية أخرى في الأجندة الدولية هذا الشهر.

وسيخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب أول اختبار له مع الفراعنة بلقاء ودي مع غينيا الإستوائية بالمغرب يوم 26 مارس.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية إن بعثة المنتخب ستسافر المغرب يوم 24 مارس والعودة إلى مصر يوم 27.

وأضاف: "من الوارد بقوة أن يلعب المنتخب مباراة ودية أخرى، حيث ينسق سيف زاهر عضو إدارة الاتحاد مع الجهاز الفني".

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أن كوبر بدأ مهمته بعقد جلسة مع لاعبي المنتخب الأوليمبي وجهازهم الفني حسام البدري.

وأتم بأن نقل معسكر المنتخب إلى ملاعب الهدف في 6 أكتوبر، لأن كوبر يحتاج الهدوء في بداية مهمته.