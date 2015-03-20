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مساعدو وزير داخلية ليبيا يعترضون على قرار رئيس الحكومة بإيقاف "السنكى"

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مساعدو وزير داخلية ليبيا يعترضون على قرار رئيس الحكومة بإيقاف "السنكى" مساعدو وزير داخلية ليبيا يعترضون على قرار رئيس الحكومة بإيقاف "السنكى"
اعترض مساعدو وزير الداخلية الليبى على قرار رئيس الموقتة عبدالله الثنى بإيقاف وزير الداخلية عمر السنكى من منصبه، بعد قرار مجلس النواب القاضى بإعادته إلى منصبه الصادر مطلع مارس الجارى.

وقال خمسة من كبار قيادات وزارة الداخلية الليبية فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس ، إنهم يرفضون كتاب رئيس الحكومة عبد الله الثنى الذى عممه يوم الأربعاء والقاضى برفض عودة السنكى إلى منصبه والتحذير من التعامل معه.

واعتبر مساعدو الوزير فى رسالتهم " إن كتاب الثنى يؤسس لثقافة الغلبة والاستقواء والتعسف فى استعمال الحق" ، ودعوا الجميع إلى الابتعاد عن الصراعات والمماحكات الشخصية التى لا تخدم الوطن والمواطن ، مذكرين بأنَّ المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع تغليب المصلحة العامة.

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مصر 365

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