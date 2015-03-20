النيابة تصرح بدفن 9 جثامين فى حادث انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

صرحت النيابة بمركز شرطة طهطا، مساء أمس الخميس، بدفن جثامين 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة بترعة الجرجاوية، بينهم 6 أطفال، وتسليم السيارة لمالكها والاستعلام عن حالة الطفلة المصابة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير، نائب المدير للشمال، بانقلاب سيارة داخل ترعة ووجود 10 متوفين ومصابة.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد عزت، رئيس مباحث مركز شرطة طما، أنه أثناء قيادة علاء أحمد عبد الغنى 33 عاما، أمين شرطة من قوة مركز شرطة جهينة "راحة خدمة"، ويقيم بناحية الوقدة دائرة المركز السيارة رقم 17834 ملاكى سوهاج على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، مما أدى لانقلابها بترعة الجرجاوية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث (وفاة قائد السيارة وصفاء فهمى أحمد زيدان 28 عاما، ربة منزل زوجة الأول، وسماح أحمد عبد الغنى 40، ربة منزل شقيقة الأول، والطفل طارق علاء أحمد عبد الغنى 7 أعوام، تلميذ، والطفل خالد علاء أحمد عبد الغنى 4 سنوات نجلى الأول والطفل طارق محمود عبد الحميد 6 سنوات، تلميذ، والطفل معتز محمود عبد الحميد 8 سنوات، تلميذ، والطفلة مروة محمود عبد الحميد 4 سنوات، والطفلة منار محمود عبد الحميد، البالغة من العمر 6 أشهر أنجال الثالثة) ويقيمون بذات الناحية، وتم إنقاذ الطفلة "جنا علاء عبد الغنى" البالغة من العمر ستة أشهر، وتم إيداعها بالمستشفى المركزى تحت الرعاية الطبية تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من انتشال جثامين المتوفين عدا الخامس، تم نقل الجثامين للمستشفى المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة.

بسؤال والد قائد السيارة المدعو أحمد عبد الغنى أحمد 74 عاما، بالمعاش ويقيم بذات الناحية، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أن المذكورين كانوا فـى طريقهم لزيارة كريمته المتزوجة حديثًا بمركز طما، ونفى الشبهة الجنائية.

وما زالت جهود قوات وحدة الإنقاذ النهرى مستمرة لانتشال جثة الخامس، وتم التحفظ على السلاح النارى عهدة أمين الشرطة المذكور وتسليمه لمركز جهينة "جهة عمله"، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2076 جنح 2015، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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