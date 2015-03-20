غدًا.. نظر دعوى السب والقذف من هشام جنينة ضد أحمد الزند

تنظر غدًا السبت محكمة أول أكتوبر، برئاسة محمد نظمى دعوى السب والقذف المقدمة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر

حيث تقدم محامى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدعوى ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه المشكو فى حقه الثانى من خلال مداخلة هاتفية للمشكو فى حقه الأول، من خلال الحلقة التى أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر من العام الماضى.