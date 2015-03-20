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الدول الأوروبية تمدد عقوبات روسيا حتى نهاية 2015

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الدول الأوروبية تمدد عقوبات روسيا حتى نهاية 2015 الدول الأوروبية تمدد عقوبات روسيا حتى نهاية 2015

أرشيفية

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015 من خلال ربطها بـ”التطبيق الكامل” لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك.

وجاء في البيان الختامي للقمة ان رؤساء ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 ديسمبر 2015″.

وأضاف البيان أن “القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة” وعلى أن تتخذ في يونيو خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك قال في وقت سابق إن رؤساء الدول والحكومات الـ28 الأعضاء في الاتحاد “اتفقوا على أن مدة العقوبات ستربط بكل وضوح بالتطبيق الكامل” لاتفاقات مينسك التي نصت على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الانفصالي، “مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر متوقع بحلول نهاية 2015″.

وأضاف أن “القرارات اللازمة ستتخذ في الأشهر المقبلة”، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين أكدوا “استعدادهم لأخذ اجراءات جديدة إذا لزم الأمر”.

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 يوليو 2014 بعد إسقاط طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا ثم شددها في 8 سبتمبر على خلفية موقف روسيا من النزاع في شرق أوكرانيا الموالي لها.

وجدد الاتحاد الأوروبي أيضاً الخميس إدانته “الضم غير الشرعي” للقرم قبل عام وعزمه “تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل”.

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