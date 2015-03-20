القبض على راكبة قادمة من هولندا لحيازتها 3 تذاكر هيروين وكمية من الحشيش

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من المواد المخدرة لدى عودتها من هولندا.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإخطار الجهات الأمنية المعنية بالواقعة، وتم القبض على الراكبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للنيابة العامة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن معلومات وصلت لرجال الجمرك بنية الراكبة تهريب كمية المواد المخدرة، وعند إنهاء إجراءات وصولها على متن الطائرة المصرية القادمة من امستردام، تم تفتيشها وعثر بحوزتها على 3 تذاكر هيروين وكمية من مخدر الحشيش.