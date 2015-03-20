مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق المحلة - طنطا

لقى عامل مصرعه، منذ قليل، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة أثناء عبوره طريق المحلة - طنطا.

تلقى العقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة، بلاغًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة مجهولة بشخص بطريق المحلة - طنطا أمام منطقة العلو.

وتبين من الفحص، أن السيارة اصطدمت بـ"على سامى سامى" 34 سنة، عامل مقيم قرية الدواخلية مركز المحلة وفرت هاربة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت إشراف الدكتور مجدى عوض رئيس مرفق الإسعاف بالغربية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.