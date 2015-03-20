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سيارة مسرعة تدهس فتاة فى كورنيش السويس

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سيارة مسرعة تدهس فتاة فى كورنيش السويس سيارة مسرعة تدهس فتاة فى كورنيش السويس
دهست سيارة تسير بسرعة جنونية بكورنيش السويس الجديد فتاة فى عمر الـ17 عامًا، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغًا من المواطنين بقيام سيارة تسير بسرعة جنونية ماركة "BMW، رقم ب. ى.ر 143" بدهس فتاة بكورنيش السويس.

وقال مصدر طبى، إن الفتاة توفيت فى الحال فور قيام السيارة بدهسها، وأنه تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس، وتولت النيابة العامة بالسويس التحقيق والاستماع إلى أقوال الشهود.

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مصر 365