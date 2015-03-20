ضبط هاربين من حكمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما بالزاوية الحمراء وشبرا

تمكن النقيب عمرو أحمد حمودة ضابط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "حسن.إ.م"، 23 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 7917/3152 لسنة 2013م الزاوية الحمراء "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن الرائد أحمد حسنى عبد العزيز رئيس وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "ميشيل.م.ل"، 45 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 522/77 لسنة 2015م شرم الشيخ "تقليد أختام"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وجارى عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهما.