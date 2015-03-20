القبض على عاطلين بالمعادى سرقا 508 "تيل فرامل" من محل قطع غيار

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بالمعادى بحوزتهما عربة كارو محملة بـ508 تيل فرامل مسروقة من صاحب محل قطع غيار سيارات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء تواجد كل من رقيب بحث عبد الناصر صابر عبد الحكيم من قوة مباحث إدارة تأمين المعادى ورقيب شرطة صلاح رمضان سعد من قوة الإدارة، المعينان بخدمة تأمين مقر إقامة سفير دولة جنوب إفريقيا بالمعادى، تمكنا من القبض على كل من "عمرو.م.ك" 19 سنة، و"أحمد.ح.ع" 21 سنة عاطلين، لدى استقلالهما عربة كارو وبحوزتهما 508 تيل فرامل مختلفة الأنواع.

وبمناقشتهما بمعرفة المقدم حازم عصام الدين على مشرف مباحث إدارة تأمين المعادى، اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد المحلات بمنطقة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب"، وتم التوصل إلى مالك المحل وتبين أنه يدعى "أحمد.س.هـ" 34 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 385 لسنه 2014م جنح قسم المعادى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.