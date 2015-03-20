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القبض على 11 متهمًا بينهم 5 بالتعدى على منشآت عامة ومراكز شرطة بالمنيا

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القبض على 11 متهمًا بينهم 5 بالتعدى على منشآت عامة ومراكز شرطة بالمنيا القبض على 11 متهمًا بينهم 5 بالتعدى على منشآت عامة ومراكز شرطة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على 11 متهمًا هاربين من وقائع مختلفة؛ بينهم 5 متهمين هاربين من وقائع اقتحام المنشآت الشرطية والعامة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، أمس، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على 2 متهمين من مركز مغاغة، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 800 لسنة 2013 إدارى مكرر مركز مغاغة اقتحام المركز، ومتهم من مركز العدوة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 588 لسنة 2014 إدارى مركز العدوة اقتحام المركز، بالإضافة إلى القبض على 2 من مركز بنى مزار، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 7029 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار محاولة اقتحام المركز، والقضية رقم 7035 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار اقتحام المحكمة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 6 متهمين آخرين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة، منها السرقة والقتل والشروع فى القتل.

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مصر 365