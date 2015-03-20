ضبط 3 شبان داخل سيارة أثناء قيامهم بتعاطى الهيروين عن طريق الحقن بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، اليوم الجمعة، برئاسة الرائد أحمد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث المركز، أثناء المرور بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 شباب حال قيامهم بتعاطى مخدر الهيروين عن طريق الحقن داخل سيارة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء حقن بعضهم بسرنجات بمخدر الهيروين داخل سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، بتمكن الرائد مصطفى أبو المجد والقوة المعاونة له أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من إلقاء القبض على طارق.أ.ع.م، 25 عامًا، ومحمد.س.ع، 26 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة ومحمد.ر.م.ح، 23 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج أثناء تواجدهم داخل السيارة رقم هـ ق 3892 ماركة لادا "تاكسى" قيادة الثالث بمنطقة زراعات "غير مأهولة بالسكان" دائرة المركز، وذلك حال قيامهم بحقن بعضهم البعض بسرنجات بها مخدر الهيروين، كما تم ضبط نصف قرص مخدر مجهول المصدر.

تـــم التحفـــظ علـــى المضبوطــــات وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 942 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتم التحفظ على السيارة "المشار إليها" بديوان المركز وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوى بأسيوط جــــارى تنفيــــذ قــــرار النيابــــة العامـــــة.